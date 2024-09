HUAWEI Watch GT5 e GT5 Pro quest'anno accontenta tutti: 12 varianti, ECG, tastiera virtuale, compatibili con Android e iPhone!

Nel classico evento settembrino di Barcellona, Huawei presenta la sua nuova gamma di prodotti per l'autunno. Protagonista indiscusso della scena è lo smartwatch HUAWEI WATCH GT5, successore del già ottimo WATCH GT4 che porta con sé diverse novità. Prima fra tutte c'è l'aumento delle varianti! Già l'anno scorso GT4 con le sue 7 variazioni accontentava un po' tutti, e quest'anno Huawei ha deciso di aumentarle ancora, in modo da offrire quanta più scelta possibile ai suoi utenti. Anche perché ok le funzioni smart, ma in un orologio conta molto anche l'estetica! Trovarne uno che più si adatta al proprio stile e che offre al contempo monitoraggio al top, personalizzazione, notifiche, risposta alle chiamate e autonomia al top non è banale. Ed è quello a cui mira Huawei con i suoi nuovi GT5. Non ci rimane che scoprirli insieme!

Le novità più importanti

A livello estetico ci sono delle novità, anche se non così drastiche. Con GT4 infatti Huawei aveva intrapreso una strada diversa da tutti, caratterizzando i modelli da 46 mm con una cassa ottagonale davvero speciale ed elegante. Con GT5 Huawei conferma la forma ottagonale, trasformandola in una sorta di firma della serie GT. Cambia la corona che circonda lo schermo, che diventa anch'essa più ottagonale (anche se con linee morbide). Cambia anche la versione con cassa da 41 mm, quella se vogliamo dalle linee più femminili, che però quest'anno guadagna anche una edizione con cinturino in fluoroelastomero nero e cassa in acciaio più universale. La cassa è sempre rotonda, ma la corona che circonda lo schermo si è fatta più "spiogolosa", quasi appunto a voler tendere alle forme ottagonali dell'edizione più grande. Quest'anno poi ci sono i modelli Pro. Per chi è disposto a spendere qualcosa in più, abbiamo: GT5 Pro 46 mm con cassa in lega di titanio e ceramica in due versioni: nero con cinturino in fluoroelastomero nero o color titanio con cinturino in titanio

GT5 Pro 42 mm con cassa interamente in ceramica in due versioni: bianca con finiture oro e cinturino in fluoroelastomero bianco e bianca con finiture oro con cinturino in ceramica e titanio bianco A livello hardware, tutto ruota intorno al nuovo TruSeenTM 6.0, un array di sensori avanzato che si trova a contatto con il polso. A colpo d'occhio confrontandolo con quello a bordo del "vecchio" GT4 si vede che ci sono più sensori. Ne parleremo nel dettaglio nella nostra recensione, ma sappiate che i valori tracciati l'anno scorso adesso sono ancora più precisi. I modelli Pro hanno anche un sensore ECG integrato in uno dei due pulsanti posti sul lato destro!

Una novità graditissima che vi vogliamo segnalare è la presenza della tastiera per rispondere alle notifiche! Il sistema di gestione e ricezione delle notifiche su HUAWEI WATCH GT4 già funzionava bene, ma si poteva rispondere ai messaggi solo con testo preimpostato (si poteva personalizzare da app). Con il GT5 apparirà la tastiera e si potrà digitare la risposta, e ci sarà anche il text-to-speech! Ora vediamo le schede tecniche dei 4 modelli (GT5 41 mm, GT5 46 mm, GT5 Pro 42 mm, GT5 Pro 46 mm), prezzi e disponibilità per il mercato italiano.

HUAWEI WATCH GT5 41mm

Schermo : AMOLED 1,32" 466 x 466, 352 PPI

: AMOLED 1,32" 466 x 466, 352 PPI Cassa : lunetta in metallo, corpo in acciaio inossidabile, retro in materiale composto polimerico

: lunetta in metallo, corpo in acciaio inossidabile, retro in materiale composto polimerico Colori e cinturini : acciaio con cinturino in fluoroelastomero nero acciaio con cinturino in fluoroelastomero celeste oro chiaro con cinturino in pelle composita marrone acciaio con cinturino tessuto marrone oro chiaro con cinturino Milanese dorato

: Resistenza acqua e polvere : IP69K, 5 ATM

: IP69K, 5 ATM Batteria e autonomia : 323 mAh, fino a 1 settimana, ricarica completa in 100 minuti circa

: 323 mAh, fino a 1 settimana, ricarica completa in 100 minuti circa Connettività : Bluetooth 5.2, BLE/BR/EDR, GPS, NFC

: Bluetooth 5.2, BLE/BR/EDR, GPS, NFC Notifiche : notifiche push, tastiera per rispondere, text-to-speech (anche in italiano), risposta alle chiamate

: notifiche push, tastiera per rispondere, text-to-speech (anche in italiano), risposta alle chiamate Sensori : TruSeenTM 6.0, sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopi, magnetometro

: TruSeenTM 6.0, sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopi, magnetometro Monitoraggio : frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno, stress, respirazione, ciclo mestruale, "Rimani in forma", trifoglio della salute, oltre 100 sport

: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno, stress, respirazione, ciclo mestruale, "Rimani in forma", trifoglio della salute, oltre 100 sport Dimensioni : 41,3 x 41,3 x 9,5 mm

: 41,3 x 41,3 x 9,5 mm Peso : 35 g (escluso cinturino)

: 35 g (escluso cinturino) Compatibilità: Android 9.0 e superiori, iOS 13 o superiori

HUAWEI WATCH GT5 46mm

Schermo : AMOLED 1,43" 466 x 466, 326 PPI

: AMOLED 1,43" 466 x 466, 326 PPI Cassa : lunetta in metallo, corpo in acciaio inossidabile, retro in materiale composto polimerico

: lunetta in metallo, corpo in acciaio inossidabile, retro in materiale composto polimerico Colori e cinturini : acciaio con finitura brunita e cinturino in fluoroelastomero nero acciaio con finitura brunita e cinturino in pelle composita marrone acciaio con finitura brunita e cinturino in tessuto blu

: Resistenza acqua e polvere : IP69K, 5 ATM

: IP69K, 5 ATM Batteria e autonomia : 524 mAh, fino a 2 settimane, ricarica completa in 100 minuti circa

: 524 mAh, fino a 2 settimane, ricarica completa in 100 minuti circa Connettività : Bluetooth 5.2, BLE/BR/EDR, GPS, NFC

: Bluetooth 5.2, BLE/BR/EDR, GPS, NFC Notifiche : notifiche push, tastiera per rispondere, text-to-speech (anche in italiano), risposta alle chiamate

: notifiche push, tastiera per rispondere, text-to-speech (anche in italiano), risposta alle chiamate Sensori : TruSeenTM 6.0, sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopi, magnetometro

: TruSeenTM 6.0, sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopi, magnetometro Monitoraggio: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno, stress, respirazione, ciclo mestruale, "Rimani in forma", trifoglio della salute, oltre 100 sport

Dimensioni : 45,8 x 45,8 x 10,7 mm

: 45,8 x 45,8 x 10,7 mm Peso : 48 g (escluso cinturino)

: 48 g (escluso cinturino) Compatibilità: Android 9.0 e superiori, iOS 13 o superiori

HUAWEI WATCH GT5 Pro 42mm

Schermo : AMOLED 1,32" 466 x 466, 352 PPI

: AMOLED 1,32" 466 x 466, 352 PPI Cassa : fronte e retro in ceramica

: fronte e retro in ceramica Colori e cinturin i: ceramica con cinturino in fluoroelastomero bianco ceramica con cinturino in ceramica e titanio bianco

i: Resistenza acqua e polvere : IP69K, 5 ATM

: IP69K, 5 ATM Batteria e autonomia : 323 mAh, fino a 1 settimana, ricarica completa in 60 minuti circa

: 323 mAh, fino a 1 settimana, ricarica completa in 60 minuti circa Connettività : Bluetooth 5.2, BLE/BR/EDR, GPS, NFC

: Bluetooth 5.2, BLE/BR/EDR, GPS, NFC Notifiche : notifiche push, tastiera per rispondere, text-to-speech (anche in italiano), risposta alle chiamate

: notifiche push, tastiera per rispondere, text-to-speech (anche in italiano), risposta alle chiamate Sensori : TruSeenTM 6.0, sensore ECG, sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopi, magnetometro

: TruSeenTM 6.0, sensore ECG, sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopi, magnetometro Monitoraggio : frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno, stress, respirazione, ciclo mestruale, "Rimani in forma", trifoglio della salute, oltre 100 sport

: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno, stress, respirazione, ciclo mestruale, "Rimani in forma", trifoglio della salute, oltre 100 sport Dimensioni : 42,49 x 42,49 x 9,6 mm

: 42,49 x 42,49 x 9,6 mm Peso: 43 g (escluso cinturino)

43 g (escluso cinturino) Compatibilità: Android 9.0 e superiori, iOS 13 o superiori

HUAWEI WATCH GT5 Pro 46mm

Schermo : AMOLED 1,43" 466 x 466, 326 PPI

: AMOLED 1,43" 466 x 466, 326 PPI Cassa : lega di titanio, retro in ceramica

: lega di titanio, retro in ceramica Colori e cinturini : titanio con cinturino in fluoroelastomero nero titanio con cinturino in titanio

: Resistenza acqua e polvere : IP69K, 5 ATM

: IP69K, 5 ATM Batteria e autonomia : 524 mAh, fino a 2 settimane, ricarica completa in 60 minuti circa

: 524 mAh, fino a 2 settimane, ricarica completa in 60 minuti circa Connettività : Bluetooth 5.2, BLE/BR/EDR, GPS, NFC

: Bluetooth 5.2, BLE/BR/EDR, GPS, NFC Notifiche : notifiche push, tastiera per rispondere, text-to-speech (anche in italiano), risposta alle chiamate

: notifiche push, tastiera per rispondere, text-to-speech (anche in italiano), risposta alle chiamate Sensori : TruSeenTM 6.0, sensore ECG, sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopi, magnetometro

: TruSeenTM 6.0, sensore ECG, sensore a 9 assi, accelerometro, giroscopi, magnetometro Monitoraggio : frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno, stress, respirazione, ciclo mestruale, "Rimani in forma", trifoglio della salute, oltre 100 sport

: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno, stress, respirazione, ciclo mestruale, "Rimani in forma", trifoglio della salute, oltre 100 sport Dimensioni : 46,3 x 46,3 x 10,9 mm

: 46,3 x 46,3 x 10,9 mm Peso : 53 g (escluso cinturino)

: 53 g (escluso cinturino) Compatibilità: Android 9.0 e superiori, iOS 13 o superiori

Prezzi italiani di tutte le varianti e uscita

Vediamo quindi i prezzi di tutte e dodici le varianti del nuovo WATCH GT di casa Huawei. Alcune versioni sono esclusive dello store Huawei online ufficiale. Le variazioni di prezzo dipendono dalla dimensione della cassa (41, 42 o 46 mm), dal cinturino e dai materiali con cui è realizzata la cassa.

HUAWEI WATCH GT 5 41mm cinturino in fluoroelastomero nero: 249 € (acquistabile esclusivamente su Huawei Store)

HUAWEI WATCH GT 5 41mm cinturino in fluoroelastomero blu: 249 €

HUAWEI WATCH GT 5 41mm cinturino in pelle composita bianca: 259 €

HUAWEI WATCH GT 5 41mm cinturino in tessuto marrone: 269 € (acquistabile esclusivamente su Huawei Store)

HUAWEI WATCH GT 5 46mm cinturino in fluoroelastomero nero: 249 €

HUAWEI WATCH GT 5 46mm cinturino in pelle composita marrone: 269 € (acquistabile esclusivamente su Huawei Store)

HUAWEI WATCH GT 5 46mm cinturino in tessuto blu : 279 €

HUAWEI WATCH GT 5 pro 42mm cinturino in fluoroelastomero bianco : 449 €

HUAWEI WATCH GT 5 pro 42mm cinturino in ceramica e titanio bianco: 599 €

HUAWEI WATCH GT 5 pro 46mm cinturino in fluoroelastomero nero : 379 €

HUAWEI WATCH GT 5 pro 46mm cinturino in titanio: 499 €

I nuovi smartwatch sono acquistabili da oggi 19 settembre. Proprio da oggi e fino al 31 ottobre, acquistando HUAWEI WATCH GT5 si potrà ottenere in omaggio un paio di HUAWEI FreeBuds 5i. Utilizzando il codice coupon AMKTGT5 potrete acquistare in bundle un cinturino aggiuntivo dal valore di 49 €. Visto che ci siamo vi segnaliamo anche che iscrivendosi alla newsletter di Huawei avrete la possibilità di ricevere un HUAWEI MateBook X Pro U7 in omaggio. Cliccate qui per maggiori informazioni.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.