HUAWEI lancia uno smartwatch da 3.000€: ecco WATCH Ultimate Gold Edition

All'evento di Barcellona in cui sono stati svelati i nuovi WATCH GT4 (in ben 7 varianti), HUAWEI ha avuto modo di presentare anche altre novità destinate al mercato europeo, tra cui ad esempio gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 3.

A sorpresa è stata annunciata anche una variante del WATCH Ultimate, il top di gamma di lusso di casa HUAWEI che vi abbiamo mostrato nella nostra recensione di qualche mese fa. HUAWEI WATCH Ultimate, con i suoi 749,99€ di prezzo di partenza, era già considerabile un orologio di lusso, ma con la nuova versione il marchio si è spinto ben oltre.

La variante si chiama HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition, e come suggerisce il nome, l'oro la fa da padrona. E non si tratta di una colorazione: per la lunetta, la corona circolare, la chiusura a farfalla e vari inserti nel cinturino è stato usato oro 18 carati, oltre a varie sezioni in titanio che contribuiscono al pari dell'oro a impreziosire il tutto.

Le foto dell'orologio parlano da sole: