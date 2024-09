L’hub per la smart home di IKEA, DIRIGERA, riceve il supporto a Matter

In tal senso, IKEA, nel 2022, annunciò uno smart hub compatibile con Matter, con l'app dedicata nota come DIRIGERA . Ora, l'azienda scandinava, ha ufficializzato il supporto ufficiale del suo hub per la smart home al nuovo protocollo.

L’hub DIRIGERA di IKEA supporta ufficialmente Matter

A marzo, l'azienda avviò la fase beta del supporto a Matter. Oggi, quindi, questa novità è ufficiale ed è disponibile per tutti i possessori di DIRIGERA (tramite aggiornamento software). In pratica, tutti i dispositivi IKEA per smart home basati su Zigbee - come luci, tende, controller, purificatori d'aria e sensori - potranno comunicare con i dispositivi abilitati a Matter e realizzati da altre aziende che hanno adottato il nuovo protocollo.

Del resto, gli smart hub di IKEA si sono sempre contraddistinti per essere in grado di comunicare con i prodotti Apple, Google ed Amazon. Dunque, con il supporto allo standard Matter, l'azienda ha compiuto un ulteriore passo: "Con Matter, stiamo espandendo ulteriormente queste possibilità di integrazione", ha affermato David Granath, range manager di Ikea in Svezia. "Combinando i nostri decenni di esperienza di vita domestica con la tecnologia innovativa, crediamo di essere in una posizione unica per abbattere le barriere e favorire una quotidianità più intelligente per più persone".

Infine, l'azienda ha specificato che i suoi prodotti dedicati all'illuminazione, all'audio, alla purificazione dell'aria, i telecomando ed i sensori saranno supportati dallo standard Matter.