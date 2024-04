Humane AI Pin nelle prime recensioni: il riassunto è "non chiesi"

Sono appena uscite negli Stati Uniti le prime recensioni di Humane AI Pin , la "spilletta" con intelligenza artificiale che tanto ci aveva fatto sognare al Mobile World Congress, e che al momento del suo lancio in molti additavano come " lo smartphone del futuro ". Ebbene, quel futuro è, purtroppo, ancora molto lontano .

La soluzione a problemi che non abbiamo

Tra i molti titoli che abbiamo letto, quello di Engadget è forse il più azzeccato: "non è la soluzione a nessuno dei problemi della tecnologia". E se pensate che sia un titolo severo, aspettate di sentire gli altri!

The Washington Post: "Ho vissuto con un AI Pin da 699$ al petto. Voi probabilmente non dovreste farlo". Wired: "Questo 'secondo cervello' indossabile e attivabile al tatto è troppo scarno e non è molto utile". The Verge: "non ci siamo nemmeno vicini".

AI Pin debutta insomma con una sonora bocciatura su tutta la linea, senza quasi appello. Non abbiamo trovato una sola fonte autorevole che salvi il dispositivo di Humane, una delle prime aziende che hanno cercato di cavalcare l'era dell'intelligenza artificiale generativa con un nuovo tipo di dispositivo fisico, tangibile, e che anche solo per questo aveva il nostro rispetto e la nostra curiosità.

Ma non basta.

AI Pin ha evidentemente bruciato le tappe, ha preteso di fare troppo, troppo presto. E a caro prezzo. I 699$ richiesti per comprarlo sono già tanti, ma se poi ci aggiungete anche 24$ al mese di abbonamento, necessari per mantenerlo sempre connesso alla rete, senza i quali Ai Pin è inutilizzabile.

Chiariamo che questo abbonamento funziona anche all'estero, ha chiamate e messaggi illimitati, e di fatto serve anche a ripagare i costi dei server per tutti i servizi di AI Pin. Ciò non toglie che sia un prezzo salato, uno che probabilmente una piccola azienda come Humane deve pagare, ma che in mano a un colosso del settore sarebbe stato ben diverso. Non a caso qualche mese fa dicevamo che non c'è molto futuro per queste aziende indipendenti, per ora.