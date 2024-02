La spilletta intelligente ritarda, ma cosa sono i "nuovi amici" in arrivo?

L'abbiamo elogiata, criticata e persino ammirata alle sfilate di moda, ma la spilletta intelligente Ai Pin (sì, la "i" è minuscola) di Humane si sta facendo desiderare, e a quanto pare i primi acquirenti dovranno attendere più del previsto per poterci parlare (se volete conversare adesso con un chatbot IA, non fatevi sfuggire il nostro elenco delle migliori app per intelligenza artificiale in commercio).

Non che la cosa ci riguardi direttamente, visto che Ai Pin non arriverà in Italia (almeno per il momento), ma la notizia non sarà certo accolta con entusiasmo dagli utenti che hanno creduto subito nell'ambizioso progetto: un dispositivo che promette di dare una scossa al mercato dell'elettronica di consumo, magari proponendo una soluzione alternativa agli smartphone.