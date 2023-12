Humane AI Pin: ecco quando arriva la spilla del futuro

Dopo il primo annuncio ufficiale, abbiamo appreso qualche dettaglio interessante su Humane Ai Pin, come il suo probabile sistema operativo e come sarà possibile navigare attraverso la sua interfaccia grafica . Nelle ultime ore l'azienda che l'ha presentato ha riferito interessanti dettagli che riguardano il suo lancio sul mercato.

Si torna a parlare di una delle novità più interessanti in assoluto che abbiamo visto durante questo 2023. Si tratta di Humane Ai Pin, tra le idee di dispositivo smart più originali e futuristiche che abbiamo visto negli ultimi anni.

L'azienda ha quindi riferito che le unità di Ai Pin arriveranno agli acquirenti in base alla data di acquisto .

Humane ha specificato che i primi esemplari di Ai Pin arriveranno a coloro che hanno piazzato l'ordine per primi . Per questi utenti le spedizioni dovrebbero partire per marzo 2024.

Riguardo il prezzo di lancio, sappiamo che Humane Ai Pin non è economico ma nemmeno proibitivo. Si parla di un prezzo di 699 dollari per la singola unità. Sono richieste poi delle tariffe mensili, che partono da 24 dollari al mese per sincronizzare il dispositivo con il telefono e accedere alla rete dati.

La nota dolente è che attualmente Humane Ai Pin non è in vendita per gli utenti europei. L'azienda sul suo store ufficiale specifica che spedisce esclusivamente negli Stati Uniti. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero arrivare novità su questo aspetto.