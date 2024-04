Ora sappiamo cosa si nasconde all'interno di Humane AI Pin, la spilla del futuro

Ora, grazie ad un rapporto della Federal Communications Commission (FCC) , è stato possibile comprendere cosa ci sia all'interno di Human AI Pin. Difatti, si possono osservare i componenti, tra cui il processore Snapdragon. Si tratta dello Snapdragon 720G , ovvero uno dei chip più piccoli capace di offrire funzionalità di intelligenza artificiale. Dunque, non poteva che rappresentare la soluzione ideale per un dispositivo indossabile dalle dimensioni limitate.

Il teardown della FCC ha confermato, quindi, che il dispositivo è equipaggiato con un processore potente al punto da proiettare i risultati di ChatGPT sul palmo della mano.

Ovviamente dei dubbi sull'effettiva utilità di Human AI Pin resistono, tuttavia occorrerà attendere il debutto sul mercato per capire se nella vita di tutti i giorni potrà tornare utile o meno.

Infine, per chi non lo sapesse, la FCC è responsabile delle certificazioni dei dispositivi che utilizzano le comunicazioni wireless, assicurando che siano conformi alle normative previste. É inevitabile, quindi, che questo processo richieda lo smontaggio del prodotto in questione, così da esaminare attentamente ogni singolo componente interno.