Quale sarà il prossimo livello evolutivo degli smartphone ? La domanda se la stanno ponendo in molti ormai da qualche anno, e l'andamento decrescente del mercato è lì a testimoniare che la risposta ancora non è arrivata. I pieghevoli non hanno aperto una nuova era, al massimo sono stati un'appendice di quella attuale. C'è bisogno di qualcosa di radicalmente nuovo , e in molti stanno in questi giorni puntando il dito in direzione di AI Pin , un nuovo e senz'altro originale dispositivo appena svelato da un'azienda chiamata (non senza una certa ironia) Humane . Permetteteci di argomentare un minimo, e di essere un minimo scettici.

Cos'è e cosa fa Humane AI Pin

AI Pin è composto da due parti fondamentali: il dispositivo stesso e un battery booster, che si aggancia magneticamente al primo, e serve anche per tenerlo in posizione.

Dove? Su una felpa, una camicia, una maglietta: insomma addosso all'utente. Questo è il primo vantaggio e il primo limite di AI Pin. Di fatto è un dispositivo indossabile, col benefit che le vostre mani saranno libere nella maggior parte dei casi, ma con lo svantaggio che dovrete comunque attaccarlo a qualcosa, o alla peggio tenerlo appunto in mano.

Il peso è piuttosto irrisorio: 34 grammi per AI Pin più altri 20 grammi per la batteria magnetica. Al suo interno c'è un ignoto processore Qualcomm Snapdragon, 4 GB di RAM, 32 GB di archiviazione e connettività Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 ed LTE (via eSIM); c'è anche il GPS e un piccolissimo speaker. Tutti i dettagli li trovate comunque sul sito dell'azienda.

All'esterno vediamo una piccola fotocamera da 13 megapixel, ma ci sono anche sensori per profondità, luminosità, accelerometro, giroscopio, e magnetometro. La parte centrale è una superficie touch, che costituisce uno dei due metodi di interazione col dispositivo stesso.

L'altro sono le air-gesture che potrete fare con la mano di fronte alla fotocamera. Niente display? No, c'è un mini-proiettore a 720p, che potrà mostrare eventuali informazioni ovunque vogliate, anche solo sul palmo della vostra mano.

E le app? Niente app. AI Pin si collega via rete (anche mobile) a dei modelli di intelligenza artificiale, probabilmente basati su GPT-4 (il suo sistema operativo non è Android: si chiama Cosmos ma non sappiamo molto al riguardo), al fine di rispondere alle richieste dell'utente. L'idea è quella che l'utente dica ciò che vuole, e che AI Pin lo faccia. Parliamo ovviamente di messaggi e chiamate, ma anche di email e appuntamenti (quantomeno un sunto), sfruttando poi la fotocamera per cose come traduzioni o informazioni sul cibo che state per mangiare.

L'idea però è quasi più quella di avere un chatbot con intelligenza artificiale sempre a portata di mano, o meglio di voce.

Ciò non significa però che AI Pin sia sempre attivo (la batteria non ce la farebbe, probabilmente): dovete essere voi a risvegliarlo tappando e trascinando il dito sul touchpad. L'azienda intende aggiungere poi anche funzioni di navigazione e per l'acquisto di prodotti, dando comunque agli sviluppatori gli strumenti necessari per portare ulteriori funzionalità.