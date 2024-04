Quarto giorno di disservizi per Banca Sella e HYPE: app e servizi online down, difficoltà nei prelievi e non solo

La situazione sta diventando davvero insostenibile: siamo al quarto giorno di disservizi per HYPE e Banca Sella, le due banche italiane al centro dell'attenzione mediatica e della furia dei clienti da lunedì pomeriggio. Anzi, come dicevamo nell'articolo di aggiornamento di ieri, ci sono clienti Banca Sella che hanno segnalato i primi problemi già da domenica 7 aprile. La situazione è più o meno la stessa di ieri. A partire da stanotte fino alle 7/8 di stamattina, alcuni clienti sono riusciti a usare l'applicazione e a compiere alcune operazioni di base. Successivamente, probabilmente per via del picco di accessi (ma non possiamo esserne certi), sono ricominciati gli stessi disservizi di sempre.

Gli ultimi aggiornamenti da HYPE e Banca Sella

Alle 08:45 di stamattina HYPE ha confermato i disservizi. L'app, la versione Web e la versione Business Web non sono attivi. Su prelievi, pagamenti fisici e online e bonifici ordinari ci sono possibili rallentamenti. A dirla tutta su Facebook, sul solito post usato dai clienti in questi giorni per sfogare (giustamente) i loro malumori, c'è chi segnala la completa impossibilità di prelevare. Ci sono ovviamente anche tantissime conferme relative all'impossibilità di accedere all'app.

Per quanto riguarda Banca Sella, è stato pubblicato un post di aggiornamenti sul sito ufficiale che conferma i rallentamenti nei pagamenti con le carte di debito e prepagate e nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi online, tra cui Internet Banking, Smart Business Sella e app. Come vi dicevamo ieri, il suggerimento è quello di recarsi nelle succursali della banca, cosa che i clienti HYPE sono purtroppo impossibilitati a fare.

La mancanza di spiegazioni

Banca Sella, e di conseguenza HYPE, non ha ancora fornito una spiegazione sull'accaduto. Come accennavamo ieri però, quanto sta accadendo è causato da i servizi Fabrick. La società in questione appartiene al Gruppo Sella, ed è in sostanza un servizio che permette di integrare servizi bancari e di pagamento sul web tramite API. Ebbene, sia Banca Sella che HYPE si appoggiano a Fabrick, e sulla pagina status del servizio c'è un aggiornamento di ieri che conferma in pieno quanto sospettavamo: Informiamo che l'evento è attualmente ancora in corso ed è attivo un presidio nel continuo e gli eventuali rallentamenti fanno capo solo ai servizi erogati congiuntamente al gruppo Sella.

Sono ancora in corso rallentamenti negli accrediti, nei pagamenti con le carte di debito e prepagate e nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi online, tra cui Internet Banking, Smart Business Sella e app. La risoluzione dell'evento ha per tutti noi la massima priorità. Team Fabrick

La Status Page di Fabrick mostra chiaramente i disservizi sui loro services relativi ai metodi di pagamento.