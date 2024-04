HYPE non funziona: grossi problemi per i pagamenti con carta e accesso all'app

La giornata di oggi è stata da dimenticare per HYPE e per i suoi clienti. Sono infatti diversi i problemi che si susseguono per l'accesso ai servizi alla banca, e non sembra ancora finita.

Oggi, 8 aprile, HYPE ha comunicato ai suoi clienti di riscontrare grossi problemi nel funzionamento dei suoi servizi. Nello specifico, i clienti HYPE non sarebbero in grado di effettuare pagamenti con la propria carta, e nemmeno di accedere all'app per trasferire denaro.