Due mesi di canone HYPE gratis per i clienti Premium e commissioni rimborsate fino al 31 maggio: le prime iniziative per i problemi della scorsa settimana

HYPE sta iniziando a muoversi per compensare i suoi clienti dei disagi subiti la scorsa settimana, quando per diversi giorni i suoi servizi non sono stati operativi. In base a delle segnalazioni che abbiamo ricevuto sul nostro gruppo Facebook, i clienti HYPE Premium non pagheranno il canone di aprile e di maggio, per un totale di 19,80€ di sconto.

Non ci risulta al momento che una simile iniziativa coinvolga anche gli utenti HYPE Next, ma non è da escludersi che l'omaggio possa arrivare anche a loro, in questa o in altra forma.

Nella comunicazione inviata ai suoi clienti HYPE definisce questo "un primo piccolo gesto per farci perdonare dei disagi subiti nei giorni scorsi", il che lascia intendere che altre iniziative saranno prese in futuro per compensare i clienti delle perdite subite.

Al momento non abbiamo comunque commenti ufficiali in merito da parte di HYPE, mentre Banca Sella fa sapere oggi di stare "aggiornando progressivamente la Clientela con le iniziative messe in atto sia per rimborsare tutti i costi applicati e non dovuti, sia per altre azioni concrete dedicate", quindi nei prossimi giorni dovremmo saperne di più.

Chi però avesse deciso di chiudere il conto HYPE o Banca Sella vorrà qualcosa di più di uno sconto su un canone che non avrebbe comunque pagato per sentirsi davvero indennizzato, ma questo non spetta a noi deciderlo.