Terzo giorno di disservizi per HYPE e Banca Sella: ancora tantissime segnalazioni di problemi, confermati anche da HYPE stessa

HYPE ancora non funziona correttamente, idem Banca Sella. Terzo giorno di disservizi per le due banche italiane quindi: le prime segnalazioni ci sono infatti arrivate lunedì poco dopo l'ora di pranzo, e in realtà, dando un'occhiata sui social, c'è chi segnalava i primi problemi già da domenica 7 aprile. Ieri sera dopo la mezzanotte sulla pagina Support di HYPE il team responsabile segnalava una ripresa al 100% di tutti i servizi correlati alla banca. Alle 09:10 un nuovo aggiornamento ha però in parte smentito quanto dichiarato ieri notte. L'app ancora non funziona correttamente, e il team segnala anche rallentamenti nell'accredito di bonifici e nell'esecuzione dei pagamenti. Ultimo aggiornamento ore 09:10 del 10/04/2024 Ti informiamo che per via di problemi tecnici interni, l'accesso e l'utilizzo dei servizi HYPE sta subendo interruzioni e rallentamenti. Allo stato attuale: Prelievi : attivi (possibili rallentamenti nell'esecuzione dei prelievi)

: attivi (possibili rallentamenti nell'esecuzione dei prelievi) Pagamenti fisici e online : attivi (possibili rallentamenti nell'esecuzione dei pagamenti)

: attivi (possibili rallentamenti nell'esecuzione dei pagamenti) Bonifici ordinari in ingresso : attivi (possibili rallentamenti nell'accredito)

: attivi (possibili rallentamenti nell'accredito) Bonifici istantanei in ingress o: attivi

o: attivi Operazioni da HYPE Web : attive (disponibile per i clienti HYPE Plus, Next e Premium)

: attive (disponibile per i clienti HYPE Plus, Next e Premium) Operazioni da HYPE Business Web : attive

: attive App: non attiva Ma è davvero così? Non proprio, stando alle tante segnalazioni degli utenti coinvolti.

Le lamentele sui social

Gli utenti HYPE stanno usando i canali social della banca per sfogare le loro frustrazioni, giustamente oseremmo dire. Pare che alcuni post non proprio recenti che venivano usati come canali di sfogo dai clienti siano stati cancellati, tant'è che buona parte dei commenti si sono riversati sull'immagine usata come foto profilo della pagina Facebook. Ordinando i commenti per "Più recenti" si leggono aggiornamenti di pochi minuti fa, con clienti che non riescono ad accedere da web, a usare l'app né tanto meno a prelevare soldi dal conto usando i Bancomat. La situazione è riassunta nella foto sottostante:

Anche su Instagram la situazione è la stessa: post social dei giorni scorsi utilizzati per lamentele e segnalazioni da parte degli utenti. C'è chi ieri sera in tarda notte era riuscito a svolgere alcune operazioni, e stamattina invece è nuovamente tagliato fuori dal conto.

E Banca Sella?

Fino a poco fa sul sito di Banca Sella non c'erano segnalazioni di disservizi. È poi apparso un banner simile a quello di ieri che recita così: Sono ancora in corso rallentamenti e interruzioni nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi online. Stiamo lavorando per ripristinare al più presto la piena operatività, ci scusiamo per il disagio. Per operazioni urgenti, oggi le nostre succursali saranno aperte per l'operatività' di cassa anche al pomeriggio. Resta inoltre a disposizione l'Assistenza Clienti per ogni altra esigenza. I problemi all'app sono confermati dagli utenti sui social: senza accesso all'app o alla versione web della banca è davvero difficile per molti utenti gestire le loro finanze. Tante le testimonianze su Facebook , anche di chi si ricorda di disservizi simili nel 2022 e nel 2023 proprio nello stesso periodo dell'anno.

L'origine del problema

I problemi legati a HYPE e Banca Sella sembrerebbero essere legati a Fabrick, una piattaforma API bancaria che fa sempre parte del Gruppo Sella. Questo è quanto si legge sulla pagina status del servizio in questione: A causa di un problema tecnico interno – verificatosi successivamente ad alcuni interventi di manutenzione periodica dei sistemi informatici, avvenuti nel fine settimana – si stanno riscontrando rallentamenti e interruzioni nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi online (Internet Banking Banca Sella e app) e nel funzionamento di pagamenti tramite carte Sella di debito e prepagate. I servizi coinvolti sono:

• Servizi di PFM

• Servizi di Gateway PSD2

• Corporate Banking / SME Banking

• Payment Hub (Bonifici in uscita)

• Virtual IBAN

• Ecommerce (stato movimentazioni in ritardo) Sul nostro post Facebook relativo a questo articolo c'è chi ci segnala problemi con i POS di Axerve. Proprio Axerve dal 1° aprile 2024 si è fusa per incorporazione con Fabrick.

Cosa fare