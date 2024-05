Scaricate i nuovi sfondi Windows, anche per schermi OLED!

È un buon periodo per chi ama personalizzare il proprio PC Windows . Solo la scorsa settimana sono emersi tutti gli sfondi ufficiali del sistema operativo di Microsoft, e ora l'azienda, in occasione della presentazione dei PC Copilot+ , ne ha condivisi di nuovi , sempre a tema Bloom ma più colorati.

I nuovi sfondi per Windows

In occasione dell'evento 2024, che ha visto la presentazione dei nuovi PC Copilot+ e delle funzioni IA esclusive, Microsoft ha presentato nuovi, coloratissimi sfondi.

Sempre a soggetto Bloom, i wallpaper rappresentano varianti di colore a tema chiaro e scuro, e per la prima volta ce n'è anche uno dedicato ai portatili con schermo OLED.

Quest'ultimo, a risoluzione 8K, sembra molto simile alla variante scura, ma è un po' più nitido. Per riconoscerli con maggiore facilità, abbiamo diviso gli sfondi in due gallerie, in alto le varianti "normali" e sotto quella per schermi OLED.

Potete scaricarli a piena risoluzione cliccando qui sotto e poi cliccando sulle immagini con il pulsante destro del mouse, selezionando Salva.