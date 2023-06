Alcuni utenti di Vodafone Happy potranno aggiudicarsi 6 mesi gratis di Infinity+ Cinema e Serie

Alcuni clienti Vodafone iscritti al programma Vodafone Happy potranno riscattare un codice coupon per vedere gratis i film, le serie TV ed i cartoni animati presenti nel catalogo di Infinity+ Cinema e Serie. Entrando maggiormente nei dettagli, Vodafone regalerà un codice che consentirà di vedere gratis per sei mesi tutti i contenuti della piattaforma (la UEFA Champions League non è inclusa). Questo coupon potrà essere richiesto nell'app My Vodafone entro il 29 giugno 2023, mentre andrà utilizzato entro e non oltre il 6 luglio.

Al termine del sesto mese, Infinity+ Cinema e Serie si disattiverà in automatico (difatti, l'utente non dovrà inserire nessun metodo di pagamento per attivare il coupon). Se siete già utenti di Infinity+, occorrerà che il codice inserito sia ovviamente compatibile con il pacchetto già attivo. Infine, se doveste smarrire il codice coupon, potrete recuperarlo accedendo alla pagina "Storico" della sezione Vodafone Happy presente nell'applicazione.