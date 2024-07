Con l'aumentare delle temperature è aumentato anche il rischio di incendi, soprattutto nelle regioni più esposte, e per questo a ottobre 2023 Google ha lanciato uno strumento IA che sfrutta le immagini satellitari per mappare in tempo reale l'evoluzione dei roghi: Wildfire boundary tracking (tradotto, Tracciamento dei confini degli incendi boschivi). Ora lo strumento, che consente di mappare e seguire in tempo reale l'evoluzione degli incendi su Google Maps e Ricerca Google, con tanto di notifiche, arriva in Italia e altri Paesi europei e africani.

Cos'è Wildfire Boundary Tracking

Wildfire Boundary Tracking è uno strumento che consente di tracciare i confini degli incendi boschivi utilizzando l'intelligenza artificiale e le immagini satellitari e visualizzarli su Google Maps e Google Search, con tanto di notifiche in tempo reale.

Lo strumento funziona raccogliendo le immagini satellitari da satelliti geostazionari, in orbita terrestre inferiore e altre fonti di dati che forniscono una copertura continua per una parte della Terra. I satelliti includono GOES-16 e GOES-18 per il Nord e il Sud America, Himawari-9 e GK2A per l'Australia, e i satelliti Suomi NPP e NOAA-20 con l'imager VIIRS in altre località. A questo punto sistema alimentato da ML (machine learning) analizza le immagini su scala continentale, sfruttando una sequenza delle tre immagini più recenti per compensare le ostruzioni temporanee e gli ingressi da due satelliti. Infine, un sistema ML rileva i confini degli incendi boschivi utilizzando una rete neurale per identificare l'area totale bruciata dell'incendio. Il modello di tracciamento degli incendi boschivi basato sull'intelligenza artificiale di Google è addestrato su più fonti di dati, tra cui una varietà di set di dati di immagini satellitari. Il modello è stato convalidato confrontandolo con il modello di cicatrici da incendio, le forme determinate dopo che un incendio è stato contenuto, sulla base di misurazioni di eventi di incendi boschivi passati. Altri modelli di intelligenza artificiale vengono utilizzati per verificare l'esistenza di incendi, il che consente di ottenere confini di incendi più accurati e definitivi rispetto all'uso di immagini satellitari da sole.

Ora la funzione arriva in Italia e altri Paesi

Dopo averlo lanciato in Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile, Argentina, Cile e Messico l'anno scorso, ora lo strumento è in via di espansione anche in Italia, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Kenya, Monaco, Montenegro, Portogallo, Ruanda, Slovenia, Spagna, e Turchia. Google ha annunciato che mentre lanciavano questa nuova funzione, hanno mappato oltre 40 incendi nell'Europa meridionale, compresi gli incendi in Spagna, Grecia e Cipro il mese scorso - e altri dal Portogallo al Kenya. Gli utenti riceveranno quindi notifiche nella Ricerca e in Google Maps, nella lingua impostata dall'utente per il dispositivo.

Non solo, ma le informazioni sugli incendi sono anche sovrapposte sulle indicazioni stradali di Google Maps, per aiutare i viaggiatori a capire se le loro indicazioni possono avere incendi vicino al percorso.

