La IA sta arrivando ovunque, anche su Foto di Windows

La notizia arriva direttamente da Mala Srivatsa, Senior Product Manager di Microsoft per Foto di Windows, che tramite il Windows Insider Blog ha annunciato le novità che vedremo.

Foto non subirà cambiamenti drastici, ma semplicemente nella barra dove ci sono i tasti modifica, elimina, stampa, ecc. sarà aggiunto il tasto per avviare Microsoft Designer, che si aprirà in una finestra del vostro browser predefinito. Dunque, da qui sarà possibile modificare le immagini in diversi modi, dall'aggiungere una frase fino al cambiare lo sfondo e sostituendolo con uno generato dalla IA tramite del testo: insomma, non si tratta di un editing avanzato, ma sarà sufficiente per molte persone che non hanno determinate competenze.

Ovviamente, si tratta di una funzionalità che al momento è limitata: è disponibile solo per sviluppatori negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Irlanda, India e Nuova Zelanda, che hanno Windows 11 e che dovranno aggiornare il programma alla versione 2024.11040.16001.0 o superiore. Per ora non sappiamo quando Microsoft deciderà di rilasciare la versione ufficiale globalmente, perché non è stata rivelata nessuna tempistica.