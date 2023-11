L'IA generativa DALL-E 3 debutta su Microsoft Paint: come usare Cocreator

Importanti novità di Microsoft relativamente a Paint. Difatti, è in fase di rilascio un aggiornamento che introduce l'intelligenza artificiale: in particolare, DALL-E 3 arriva finalmente su Windows 11. Procedendo con ordine, la funzione Cocreator di Paint è stata resa disponibile per gli utenti iscritti al programma Insider verso metà ottobre, mentre in questi giorni sta debuttando per chi dispone della versione stabile di Windows 11. La funzionalità, quindi, permetterà di utilizzare l'IA generativa di DALL-E 3 per creare immagini tramite dei comandi testuali.

Per sfruttare l'IA su Paint basterà aprire un file su Paint e premere su "Cocreator", un pulsante che si trova sul lato destro della toolbar. Successivamente, si aprirà una barra laterale: qui, sarà possibile fornire a Paint una descrizione di ciò che vorremmo creare utilizzando l'intelligenza artificiale. Il risultato finale consisterà in tre alternative: toccherà a noi scegliere la versione finale dell'immagine desiderata.