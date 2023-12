L'IA in Google Messaggi si affaccia al mercato globale: come ottenere Magic Compose

Messaggi di Google è il punto di riferimento su smartphone Android per le chat RCS (sapete già come trasformare le immagini in reazioni nell'app?).

Qualche mese fa, durante il Google I/O 2023, l'azienda aveva ribadito l'intenzione di volersi concentrare sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale; a tal proposito si è rivelato molto interessante l'annuncio della funzione Magic Compose per l'app Messaggi. Adesso, dopo aver inizialmente limitato l'aggiornamento per gli Stati Uniti, Magic Compose inizia ad essere disponibile anche per qualche utente al di fuori del mercato statunitense.