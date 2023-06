La nuova IA di Google per generare selfie infiniti senza scattarli

L'intelligenza artificiale sta cambiando le nostre vite, con impatti profondi sul mondo del lavoro e sulla fruizione di contenuti, che vanno dai testi alle immagini.

Ora Google ha compiuto un passo successivo, e al Cannes Lions International Festival of Creativity ha presentato un nuovo strumento che consentirà di generare un "numero infinito di selfie" da pubblicare sulle piattaforme social. In pratica, non dovrete più mettervi in posa per mostrarvi agli altri.

Lo strumento, chiamato DreamBooth, è un modello di IA sviluppato da Google Research e dalla Boston University nel 2022, in grado di generare immagini a partire da input testuale, proprio come DALL-E, Stable Diffusion o Midjourney.

In questo caso, però, come spiega Robert Wong, vicepresidente del Google Creative Lab, il team di ricerca gli ha fornito come dati di allenamento immagini dei ricercatori stessi per fargli creare flussi infiniti di contenuti personalizzati.

L'idea è di dare agli influencer uno strumento potenzialmente in grado di ridurre il tempo per scattare selfie e creare un feed coerente con il loro marchio.

James Manica, vicepresidente senior della ricerca, della tecnologia e della società di Google, ha dichiarato che l'intelligenza artificiale avrà un impatto significativo sul settore creativo e che, come l'invenzione della fotografia, l'IA potrebbe avere un effetto altrettanto liberatorio sull'arte. Questa l'affermazione del manager della GrandeG:

Quando la fotografia è arrivata per la prima volta, molti si preoccupavano che segnalasse la fine dell'arte perché minacciava di interrompere importanti settori creativi, come la pittura di paesaggio e la ritrattistica. Tuttavia, si è rivelato vero il contrario. Liberati dalla necessità di riprodurre accuratamente la realtà, i pittori sono andati in nuovi luoghi che hanno dato origine all'impressionismo, al modernismo e molto altro.

Questo non è ovviamente l'unico strumento di questo genere. Anche Lensa e Headshot Pro stanno sviluppando tecnologie simili, ma una questione di fondo potrebbe farci riflettere.

La funzione avrà probabilmente un impatto sui social media, ma sulla realtà?

Già in altri contesti abbiamo affrontato la questione, ma se i social verranno travolti da selfie fasulli, quale sarà la percezione della realtà da parte di chi li guarda? Instagram è stata più volte definita una delle peggiori app per la salute mentale degli adolescenti, soprattutto per le ragazze a causa della pressione sociale che comporta (non lo dice chi scrive, anche una ricerca interna di Meta lo dimostra).

Il problema è che gli influencer non rappresentano necessariamente già ora la realtà, e se i loro follower fanno fatica a comprendere questo concetto, spronati come sono a emularli anche in modi potenzialmente pericolosi o comunque deleteri per la salute mentale (per il desiderio di compiacere o raggiungere il livello di notorietà e ricchezza dei loro idoli), con immagini create dall'IA la situazione non potrà che peggiorare.

O forse (ma è un'ipotesi piuttosto remota) saranno tutti talmente travolti dal numero di immagini che non ne potranno più e spegneranno il telefono.