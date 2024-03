L'IA sui Ray-Ban Meta è dietro l'angolo, ma non sembra essere così efficiente

Un assaggio di ciò che ci aspetta è stato fornito al New York Times , che li ha sperimentati in situazioni di vario tipo cercando di ricostruire una giornata di un utente comune.

Però, i tempi della beta stanno per finire: infatti, dal mese prossimo l'intelligenza artificiale di Meta sarà disponibile su tutti i Ray-Ban Meta . Per richiamarla, sarà sufficiente dire: "Hey Meta", chiedere ciò che si vuole e si otterrà la risposta tramite gli speaker posti all'interno della montatura.

I Ray-Ban Meta sono stati ufficializzati nello scorso autunno con l'obiettivo di far dimenticare il triste epilogo dei Ray-Ban Stories . Nonostante siano in commercio già da qualche mese, gli occhiali smart di Meta non sono ancora al massimo delle loro potenzialità , poiché tutte le funzionalità relative all'IA non sono disponibili al pubblico, ma riservate a un ristretto numero di beta tester statunitensi.

I due giornalisti del NYT hanno iniziato l'esperienza da casa, inquadrando il proprio cane con la fotocamera presente sugli occhiali e chiedendo all'IA che cosa stessero guardando: la risposta è stata corretta in entrambi i casi, identificando anche la razza dell'animale.

Tuttavia, l'identificazione degli animali non è il suo forte: i due sono andati in uno zoo per provare l'affidabilità su specie di animali meno convenzionali e qui c'è stata la maggior parte degli errori: molti animali sono stati confusi grossolanamente con altri (come nel caso di un panda scambiato per un suricato), però, a discolpa dei Ray-Ban Meta, questi erano o molto lontano o dietro delle gabbie, quindi l'interpretazione potrebbe essere stata condizionata.

Cambiando totalmente luogo, uno dei giornalisti è andato in un supermercato per fare compere e inquadrando un pacco di biscotti ha chiesto ai Ray-Ban Meta se fossero senza glutine e gli smartglass hanno dato nuovamente la risposta giusta.

Però, anche con il cibo non è andato tutto liscio: un giornalista ha inquadrato una cirimoia e la IA di Meta ha provato più volte a indovinare senza dare il giusto risultato (possiamo comprenderla in fondo).

Infine, hanno messo alla prova la IA con le traduzioni di testi e hanno scoperto che le uniche lingue supportate sono l'inglese, l'italiano, il francese, lo spagnolo e il tedesco e che fa un buon lavoro. Insomma, sicuramente non si tratta di una tecnologia perfetta e, quindi, avrà bisogno di essere affinata, però in molti casi funziona bene e può essere un punto di svolta per questo tipo di prodotto.