L'IA arriva su Amazfit Active con il nuovo aggiornamento di Zepp Flow

Amazfit ha infatti annunciato che il nuovo aggiornamento del firmware per lo smartwatch Active arriva in alcuni paesi europei, tra i quali troviamo l'Italia . L'aggiornamento introduce Zepp Flow 3.5 .

Ad esempio, basterà un semplice comando vocale per modificare le impostazioni di sistema, attivare o disattivare le notifiche , controllare le previsioni del tempo o una ricetta per un piatto salutare, oppure monitorare i propri allenamenti preferiti.

L'intelligenza artificiale integrata nel software Amazfit è di tipo generativo e si basa su uno degli ormai noti Large Language Models (LLM). Nella pratica, sarà possibile usare i comandi vocali sullo smartwatch in una maniera più trasversale .

Zepp Flow è la parte del sistema operativo di Amazfit che permette di usufruire dell' intelligenza artificiale per diverse funzionalità. E proprio con questo aggiornamento, Amazfit Active potrà diventare più autonomo e smart grazie all'IA introdotto con la nuova versione di Zepp Flow.

L'aggiornamento appena descritto include l'assistente vocale che supporta la lingua italiana, come già accadeva in precedenza, anche per le nuove funzionalità basate sull'IA.

Come menzionato sopra, l'update è in fase di distribuzione automatica anche in Italia. Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni il rollout si completerà.