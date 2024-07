Proprio in vista dell'estate, Tinder si appresta a introdurre un'interessante novità per tutti i suoi utenti che riguarda uno dei punti più critici dell'utilizzo della sua piattaforma. L'IA di Tinder sceglierà la foto profilo al posto vostro .

Come l'IA di Tinder sceglierà la vostra migliore foto profilo

La scelta della foto profilo è davvero tra le operazioni più critiche che si può incontrare nell'ambito dell'utilizzo di un'app di incontri. Ovviamente, la foto profilo è il proprio biglietto da visita, visto che Tinder fonda gran parte delle scelte degli utenti sulla prima impressione.

E proprio perché "un'immagine vale più di mille parole", Tinder annuncia l'arrivo della funzionalità Photo Selector AI. Si tratta di una novità molto interessante che permetterà agli utenti di velocizzare il processo di selezione e scelta della propria foto profilo.

Si tratta sostanzialmente di una funzionalità supportata dall'intelligenza artificiale che permetterà di selezionare la foto profilo migliore tra quelle presenti sul dispositivo.

La novità di Tinder è anche uno specchio delle impressioni degli utenti. Secondo i dati raccolti da Tinder, l'85% degli utenti che usa la piattaforma ritiene che la foto profilo svolga un ruolo fondamentale, il 52% ha ritenuto complicato scegliere la propria foto profilo, e il 68% ha riferito che una funzionalità IA per la scelta della foto profilo sarebbe utile.

Per darvi un'idea, l'utente medio delle app di incontri tra 18 e 24 anni spende 33 minuti per scegliere la sua foto profilo. Con questa nuova funzionalità di Tinder questo tempo praticamente si azzererà (a patto che vi piaccia la scelta fatta dall'intelligenza artificiale).

L'utilizzo di Photo Selector AI è molto semplice: basterà scattarsi un selfie, per dar modo alla funzione di identificare il proprio volto tra le foto presenti in memoria, concedere l'accesso allo storage interno a Tinder e poi attendere che l'IA faccia il suo corso per proporre la foto profilo prescelta.

Tinder ha annunciato che la nuova funzionalità Photo Selector AI sarà disponibile anche per gli utenti italiani nei mesi estivi. Torneremo ad aggiornarvi non appena conosceremo tempistiche più accurate.