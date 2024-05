Se ne va un pezzo di storia di internet, che solo alcuni Millenials ricorderanno

C'era un tempo in cui, prima dell'avvento di WhatsApp e Telegram, prima ancora di MSN Messenger, il popolo di internet comunicava con un'app dal simbolo di un fiore, che ti avvertiva dell'arrivo di un nuovo messaggio con un laconico: "Uh oh!". Quell'app si chiamava ICQ, ed era bellissima.

Ci sono buone probabilità che i nati nella generazione Z e seguenti non sappiano nemmeno di cosa stiamo parlando, perché nonostante abbia resistito a lungo ICQ non ha mai più conosciuto i fasti di un tempo, ma ICQ è stata davvero una grande app ai suoi tempi.

Ci riferiamo a un'epoca (sembra siano millenni fa) in cui il concetto stesso di app nemmeno esisteva. Non c'erano Android e iOS, non eravamo sempre raggiungibili come oggi, e anziché "app" le chiamavamo volgarmente "programmi".

Eppure ICQ ha avuto delle idee geniali. Tra tutte il fatto che ogni utente fosse identificato da un numero univoco (non il numero di telefono), e nonostante non vivessimo in uno stato di perenne connessione alla rete, con ICQ era possibile messaggiare gli amici offline, una cosa che oggi diamo per scontata, ma che all'epoca (ve l'ho detto che erano millenni fa!) non lo era.

ICQ è sopravvissuta anche all'avvento degli smartphone, ma dal 2010 è finita nelle mani della compagnia russa VK, che per carità ha avuto la forza di tenerla in vita finora, quindi non abbiamo nessuna ragione per biasimarla, ma che adesso ne ha annunciato la chiusura definitiva il prossimo 26 giugno.

L'app è scomparsa dagli store di Android e iOS già dallo scorso anno, in mezzo al silenzio generale, segno ulteriore che ormai ICQ era già morto da un pezzo, e prossimamente ciò che rimane del servizio scomparirà per sempre. A dispetto del compianto, siamo anche colpevoli della sua dipartita, avendolo tradito già da un pezzo per soluzioni più mainstream di questi tempi, quindi non ci attarderemo in elegie dal sapore edulcorato. Addio ICQ, non possiamo che ricordarti così.