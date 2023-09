iFixit ha abbassato il punteggio di riparabilità di iPhone 14 dopo averlo definito l'iPhone più riparabile

iFixit, dopo aver definito l'iPhone 14 come "l'iPhone più riparabile degli ultimi anni", ha abbassato il punteggio di riparabilità del dispositivo da 7/10 a 4/10. Procedendo con ordine, all'inizio la società aveva evidenziato la facilità con cui gli utenti potevano rimuovere il pannello posteriore in vetro, che risultava fissato con due viti, un unico connettore e meno colla. Tuttavia, iFixit è tornata sui propri passi chiarendo che le riparazioni dell'iPhone 14 sono più impegnative di quanto inizialmente previsto.

In particolare, come ha spiegato Kyle Wiens, CEO di iFixit, le riparazioni più importanti per iPhone richiedono l'approvazione di Apple. Tutto ciò significa che non si può semplicemente sostituire una parte con un'altra. Difatti, occorre passare attraverso lo strumento di configurazione del sistema di Apple, individuare la parte originale del gigante della tecnologia, aggiungere il numero di serie per il dispositivo riparato in questione, e associare la parte al dispositivo.

"Devi acquistare i pezzi tramite il loro sistema, quindi far convalidare la riparazione tramite un sistema di chat", ha continuato Wiens. "Altrimenti ti imbatterai in funzionalità limitate o mancanti, con il lato di fastidiosi avvisi".