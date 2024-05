iFixit e Samsung cessano la collaborazione per le riparazioni autonome

iFixit e Samsung hanno deciso di non rinnovare l'accordo per la distribuzione di parti di ricambio. Stando a quanto dichiarato da iFixit, in particolare dal fondatore/amministrazione delegato Kyle Wiens, la colpa sarebbe da attribuire al colosso coreano, il quale "non sembra interessato a facilitare la riparazione in massa" dei suoi apparecchi.

Le due società avevano siglato un accordo circa due anni fa. L'obiettivo era tutelare il diritto alla riparazione, consentendo agli utenti di comprare i pezzi di ricambio per i propri dispositivi nonché di ripararseli autonomamente grazie alle guide firmate da iFixit. Tuttavia, pare che la società coreana non abbia fatto il possibile per concretizzare tutto ciò.

Sempre secondo Weins, i pezzi di ricambio di Samsung hanno un costo troppo alto. In particolare, la società ha inviato ad iFixit delle batterie preincollate alla struttura del display. Dunque, chi volesse sostituire la batteria dovrà necessariamente acquistare un display completo. Questi pacchetti costano oltre 160 dollari (una batteria, di solito, costare meno della metà).