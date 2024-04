Ikea è riuscita a creare cose gaming che non sembrano progettate da un quindicenne

Con i prodotti da gaming, c'è quasi sempre un problema: quello del design. A volte sembra che sia impossibile avere un prodotto pensato per i videogiocatori che non abbia LED multicolore o un design inspiegabilmente tamarro, che non tutti potrebbero voler esposto in casa. Per fortuna, a risolvere il problema ci ha pensato IKEA, che al Fuorisalone di Milano ha svelato la nuova linea di prodotti gaming chiamata BRÄNNBOLL.

Non è la prima volta che l'azienda si dà al gaming: aveva già lanciato una prima serie di prodotti in collaborazione con ROG qualche anno fa, ma la nuova linea presentata oggi ha un design decisamente più sobrio, molto più in stile Ikea.

Nella linea BRÄNNBOLL troviamo accessori vari ed eventuali (tra cui stand per cuffie e mousepad), ma anche veri e propri mobili, di cui alcuni veramente interessanti: tra tutti, spiccano sicuramente la poltrona che diventa un lettino in cui stendersi per giocare più comodamente, ma anche l'armadio che ospita un'intera postazione gaming (che può essere richiuso se non si vogliono terner in mostra PC e accessori, vedi video in fondo).

E poi impossibile non citare il pouf con la parte centrale removibile, che può diventare una seconda seduta o un tavolino su cui poggiare snack e bevande.

In generale, questa serie punta a essere funzionale, ma mantenendo un design piuttosto sobrio, che strizza l'occhio allo stile scandinavo tipico della società: tutti i prodotti BRÄNNBOLL saranno disponibili da settembre nei punti vendita Ikea.