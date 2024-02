IKEA Kreativ in Italia: arredare con l'intelligenza artificiale

Anche IKEA Italia si affida all'intelligenza artificiale per migliorare e semplificare l'esperienza dei propri clienti. In particolare, è stato rilasciato IKEA Kreativ, il tool di progettazione di interni disponibili sul sito e sull'app dell'azienda che consentirà di visualizzare l'effetto che i mobili avranno nelle case tramite un'esperienza di progettazione interattiva e realistica.

Entrando nei dettagli della notizia, il nuovo tool si basa su tecnologie che includono reti neurali di intelligenza artificiale addestrate per riconoscere gli oggetti e la geometria degli spazi interni, algoritmi di visione stereoscopica in 3D, algoritmi di fotografia computazionale per fornire immagini migliorate e grafica 3D a realtà mista per assicurare un effetto realistico. Gli algoritmi di intelligenza artificiale consentono a IKEA Kreativ anche di cancellare dalla scena alcuni o tutti i mobili esistenti, in modo che i clienti possano ridefinire i propri spazi partendo da zero.