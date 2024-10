IKEA ha fatto una scrivania motorizzata e altre chicche per lavorare meglio

IKEA lancia in Italia una nuova serie dedicata all'arredamento da ufficio, chiamata MITTZON. Sì, il nome è come sempre incomprensibile ai più, ma almeno è altamente riconoscibile (e googleabile). Tra i prodotti più interessanti c'è una scrivania regolabile in altezza elettricamente, ideale per lavorare in piedi (ma non solo), una pratica sempre più in voga, dove possibile.

IKEA MITTZON: parola d'ordine "comodità"

IKEA pensa all'ufficio in senso letterale, non solo a chi voglia farsene uno in casa. In questa nuova collezione troviamo infatti mobili di ogni genere, ma anche separatori fonoassorbenti, ideali per gli ambienti open space. Nella galleria a fine articolo ci sono diversi esempi, che poi è possibile trovate anche sul sito IKEA, ma ora vogliamo concentrarci un po' di più su quello che riteniamo più spendibile per la maggior parte degli utenti. Che siamo in un ufficio vero, o a casa propria, la scrivania è facilmente lo spazio dove molti di noi trascorrono la maggior parte della giornata. Per questo motivo è importante trovarne una che si adatti alle nostre esigenze, e lavorare in piedi, per migliorare la postura e non affaticare troppo il corpo, è una soluzione senz'altro interessante.

Il porta cuffie / zaino sotto la scrivania è una piccola chicca molto comoda

Ecco quindi che IKEA ha lanciato varie scrivanie regolabili elettricamente in altezza. In questo modo è facile non solo trovare la misura giusta per i propri spazi, ma soprattutto è possibile passare spesso dalla posizione seduta a quella in piedi e viceversa. C'è anche una funzione di rilevamento delle collisioni, che interrompe (e inverte di pochi centimetri) il movimento se viene rilevata una certa resistenza. Per quanto riguarda il cable management, c'è un raccogli-cavi incluso (ma l'essenziale presa multipla è a parte). Per quanto riguarda invece colori e finiture, ci sono varie combinazioni: frassino, betulla, noce, rovere, con gambe nere o bianche. Forse il design non sarà dei più ispirati al mondo, ma la notevole personalizzazione e il prezzo possono fare la differenza. A questo proposito, ecco alcuni esempi di dimensioni e prezzi della scrivania MITTZON regolabile in altezza elettricamente: cm 140x60: da 389€

cm 140x80: da 409€

cm 120x60: da 369€

cm 120x80: da 389€

cm 160x80: da 439€

cm 160x60: da 409€

E visto che siamo in tema, con una comoda scrivania ci vuole anche una comoda sedia

Tra le novità presentate ci sembrano più interessanti la JÄRVFJÄLLET (solito nome impossibile) a 199€ e l'ancora più completa GRÖNFJÄLL a 349€. A testimonianza del fatto che le sedie di una certa qualità, anche da IKEA, le paghi. E giusto per acquistare con un po' più di serenità, l'intera serie MITTZON ha 10 anni di garanzia.

Arrediamo casa, al giusto prezzo!