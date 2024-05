Ikea vi aiuterà a monitorare i consumi in bolletta: novità per l'app e prodotti

Ikea ha infatti presentato la nuova funzionalità per monitorare i consumi energetici in casa. Questa novità arriva tramite la propria app, quella sviluppata e resa disponibile per la gestione dei dispositivi domotici di Ikea.

Arrivano delle interessanti novità per coloro che si affidano a Ikea anche per arredare la propria domotica in casa. L'azienda svedese ha annunciato importanti aggiornamenti nel contesto del monitoraggio dei consumi .

La novità si chiama Energy Insights e sarà integrata all'interno dell'app per avere una traccia sempre accurata dei consumi energetici nella propria abitazione. Potete avere un'anteprima dell'interfaccia di questa nuova funzionalità osservando le immagini in basso.

Il monitoraggio dei consumi di Ikea non passa solo per l'app mobile, ma anche attraverso nuovi dispositivi domotici compatibili. In questo contesto infatti, Ikea ha annunciato delle nuove prese smart che saranno compatibili con il monitoraggio dei consumi. Si parla quindi della presa Inspelning, la quale necessiterà dello smart hub Dirigera di Ikea per funzionare.

Questa presa smart sarà in grado di monitorare i consumi generati da qualsiasi dispositivo sia connesso a essa. Questo nuovo dispositivo arriverà a partire da ottobre, Europa compresa. L'azienda ha ribadito che le attuali prese smart sul mercato non sono compatibili con il monitoraggio dei consumi energetici.

Anche la funzionalità Energy Insights all'interno dell'app Ikea dovrebbe arrivare in futuro. Attualmente infatti Ikea sta testando la funzionalità per gli utenti svedesi. E l'azienda chiarisce che la funzionalità sarà in grado di stimare i consumi anche senza prese smart connesse in casa, basandosi appunto sui parametri inseriti dall'utente. In questo caso ovviamente si tratterà di una stima meno accurata, rispetto al caso in cui si utilizzino prese smart compatibili.