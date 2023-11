Ikea presenta tre novità per la casa smart a meno di 10 euro

Ikea ormai occupa un posto di rilievo nel segmento della domotica, con i suoi dispositivi per la casa smart che periodicamente vengono rinnovati. Proprio in questo contesto, l'azienda svedese ha appena lanciato delle interessanti novità.

Ikea ha infatti presentato ufficialmente tre nuovi dispositivi per la casa smart. Si tratta di prodotti interessanti soprattutto per il prezzo aggressivo, visto che arrivano tutti a meno di 10 euro. Peccato però che siano compatibili con lo standard Zigbee, e non con quello Matter. Andiamo a vederli insieme.

Ikea Parasoll

Si tratta di un sensore per porte e finestre che può essere montato per attivare un'automazione quando viene rilevato un evento di apertura/chiusura. Può anche essere accoppiato direttamente con una lampadina Ikea senza dover acquistare e configurare uno smart hub Ikea Home.

Il prezzo di lancio è 9,99 euro per il mercato europeo, sicuramente uno dei suoi punti di forza maggiore.