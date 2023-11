Si tratta di un'opzione che è possibile scegliere al momento del check out fra le varie possibilità relative alla data di consegna ed è dedicata però ai soli utenti Prime. L'opzione Il mio giorno Amazon vi permetterà in sostanza di scegliere un giorno settimanale in cui consegnare tutti i vostri ordini della settimana, in molti casi anche quelli fatti fino al giorno prima (se godono della spedizione Prime). I vantaggio sono duplici: quello organizzativo di sapere che i pacchi Amazon arrivano tutti lo stesso giorno (magari quello in cui sapete di essere in casa o in ufficio) e anche ecologico, andando a diminuire il numero di viaggi dei corrieri e consolidando tutti i vostri acquisti in un unico pacco.

Come si cambia Il mio giorno Amazon?

Al contrario di come si potrebbe pensare non è presente una voce nelle impostazioni di Amazon, ma il giorno Amazon si sceglie e si modifica solo al momento dell'acquisto di un bene.