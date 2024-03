Vi ricordate della funzione di poke su Facebook? Agli inizi della piattaforma era una funzionalità abbastanza utilizzata. No, non il piatto hawaiano. Il poke in inglese è il colpetto che si darebbe a qualcuno per attirare la sua attenzione. Quello che fa questa funzione è solo notificare l'altra persona che gli si è inviato un poke. Può essere un saluto o un punzecchiamento. O più semplicemente una notifica per far sapere che qualcuno ti ha pensato. La funzione, molto fanciullesca ha piano piano perso di appeal ed è stata nascosta, fino ad un breve ritorno nel 2017 quando era stata di nuovo inclusa nei profili degli utenti. Non deve aver riscosso molto successo visto che poi è sparita di nuovo. Ma ora Facebook fa sapere che c'è stata un'impennata nell'utilizzo. 13 volte in più rispetto al solito!

Questo incremento in realtà dovrebbe stupire fino ad un certo punto, visto che Facebook, che evita di dirlo nel messaggio pubblicato sopra, ha re-introdotto il bottone per il poke direttamente nella ricerca degli utenti. Al momento però non sembra funzionare per tutte le app o in tutto il mondo.

Fonte: Business Insider