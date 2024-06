Il riconoscimento del testo di Windows ora funziona anche da Android

Questa modifica, almeno per il momento, sembra funzionare meglio con la lingua inglese, ma si può facilmente ipotizzare che gli aggiornamenti futuri svilupperanno al meglio "Scan text". Si tratta di un buon passo in avanti per l'applicazione Collegamento al telefono, che sicuramente tornerà utile per gli utenti.

Infine, l'integrazione di Android su Windows sta migliorando anche grazie al pacchetto Cross Device Experience Host, che permette a Phone Link di offrire funzionalità come quella di modificare gli screenshot su PC. Quando lo smartphone è associato al computer, l'utente riceverà una notifica che invita a modificare lo screenshot acquisito dal telefono. Successivamente, tramite lo Strumento di cattura, sarà possibile modificare vari aspetti dell'immagine.