Il sito ufficiale dell'Unione Europea è pieno di PDF scam

Provando a cercare su Google un modo illegale per vedere un film (con parole chiave come "torrent", "download" o "streaming"), nell'elenco dei risultati suggeriti potreste trovare dei PDF caricati su siti ufficiali dell'Unione Europea. Sembra assurdo, ma è tutto vero: su documenti caricati sui siti ufficiali dell'UE, e quindi ben indicizzati da Google, che identifica il sito come attendibile, si trovano dei PDF decisamente non raccomandabili. Si tratta infatti di PDF scam, che provano a rimandare l'utente a link esterni e truffaldini, con un'interfaccia che riprende un video player su cui cliccare.

La segnalazione che abbiamo ricevuto parlava nello specifico di risultati che apparivano provando a scaricare il recente film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma facendo una ricerca più generica e filtrando i risultati per il dominio europa.eu abbiamo notato che Google è pieno di PDF scam indicizzati che sono caricati sui domini ufficiali dell'Unione Europea, come è possibile notare dagli screenshot qui sotto.

A onor del vero, molti dei PDF presenti tra i risultati di Google sono già stati rimossi: questo ci fa pensare che i tecnici dell'Unione Europea siano già al corrente del problema, ma anche che si tratti di una questione non banale da risolvere. Alcuni dei file già eliminati, infatti, risalgono anche ad alcuni mesi fa. Abbiamo contattato un portavoce dell'Unione Europea per avere maggiori delucidazioni in merito, ma la nostra ipotesi è che i PDF in questione vengano caricati in sezioni dove è previsto che i cittadini possono caricare dei documenti. Ad esempio, uno dei risultati trovati (ed eliminati) rimandava ad un sottodominio relativo alle Iniziativa dei cittadini europei, dove può essere necessario avere la possibilità di caricare un PDF. I documenti scam caricati sui domini dell'Unione Europea sono stati scritti in modo da posizionarsi in alto nei risultati di ricerca: sono ben scritti, con una forma ben strutturata e con tante informazioni legittime relative ai film, ma anche con una ricorrenza molto alta di parole chiave come "download", "torrent" e così via. Quando Google analizza documenti simili, può facilmente trovarli pertinenti rispetto alla ricerca di un utente che sta cercando film illegalmente, e visto che quei file sono caricati su un dominio "forte" come Europa.eu (ossia un dominio solitamente ritenuto estremamente affidabile), Google dà valore a quei contenuti, rendendoli facilmente visitabili anche dalle prime pagine della ricerca.