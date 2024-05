Il sogno degli influencer: i Ray-Ban di Meta ora pubblicano storie Instagram

Si tratta della versione V5.0 che porta in dote tante novità, anche se purtroppo la maggior parte, ancora una volta riservate agli utenti anglofoni. Se siete curiosi di come funzionano questi occhiali potete guardare la nostra recensione , oppure iscrivervi al nostro gruppo privato su Facebook riservato ai Ray-Ban Meta . Vi consigliamo di farlo perché li stiamo riprovando in modo molto più approfondito e nuovi contenuti arriveranno presto.

La novità più grande è forse la possibilità di pubblicare una nuova storia Instagram direttamente dagli occhiali. È possibile farlo con il comando "Hey Meta, condividi una foto nella mia storia Instagram", oppure chiedendo di condividere l'ultima foto scattata.

Nonostante le istruzioni siano anche in italiano al momento la funzione è pensata solo per il mercato americano.

Sempre per lo stesso pubblico è pensata la nuova funzione che permette di continuare a interrogare Meta vocalmente senza dover ripetere il comando "Hey Meta" a poca distanza dall'ultimo comando.

Presente anche in lingua italiana la funzionalità che permette di ascoltare con la voce degli occhiali il testo degli SMS ricevuti. Siamo molto felici di vedere quanto Meta e Ray-Ban credano in questo progetto, con aggiornamenti frequenti e corposi. Questi ci fa pensare che l'azienda vorrà utilizzare questo modello come base per i suoi sviluppi per molto tempo, senza costringere gli utenti ad acquistare un nuovo modello per ricevere le ultime novità. Continuate a seguire gli sviluppi nel nostro gruppo facebook dedicato ai Ray-Ban Meta.