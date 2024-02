Galaxy S24 Ultra: è arrivato l'aggiornamento che tutti aspettavano?

Fin da subito si è parlato di miglioramenti nel campo fotografico e dell' AI , a cui si sono aggiunti nel tempo possibili novità nella taratura del suo display, che non aveva del tutto convinto. Finalmente quel tanto atteso aggiornamento è arrivato e tutti gli utenti che hanno già in mano il gioiello dell'azienda coreana potranno installarlo, anche in Italia.

Nella nostra recensione di Samsung Galaxy S24 Ultra abbiamo più volte citato l'aggiornamento software che l'azienda aveva raccontato di avere in serbo per il suo smartphone premium già prima della sua ufficializzazione.

Si tratta di un aggiornamento che porta in dote le patch di sicurezza di febbraio 2024 e che pesa 746,50MB, abbastanza per poter contenere un bel po' di novità e bug fix. La versione software è la S928BXXU1AXB5 ed è disponibile per tutti al download fin da subito.

Fateci sapere nei commenti se avete notato miglioramenti in qualsiasi dei campi in cui magari avevate visto margini di miglioramenti.

Ci sarà l'occasione anche per noi di tornare a parlarvi di S24 Ultra, soprattutto andando a confrontarlo con gli altri camera phone in circolazione o in arrivo a breve.