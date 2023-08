Iliad leader per crescita netta di utenti per 21 trimestri consecutivi, in barba agli altri operatori

In questo campo Iliad ha raggiunto la quota di mercato del 3,5% in poco più di un anno. E a tal proposito la società si dice ottimista, visto anche i recenti accordi con Fastweb e con Fibercop , che permette a Iliad di raggiungere potenzialmente 10 milioni di unità abitative.

A contribuire all'incremento ci sono, a detta di Iliad, anche i nuovi utenti Business , grazie alla nuova offerta per partite IVA lanciata a maggio 2023. Si registra una crescita anche per quanto riguarda il segmento FTTH (fiber-to-the-home). Al momento ci sono 149.000 utenti abbonati alla rete di casa Iliad , con un aumento di 18.000 utenti rispetto al primo timestre del 2023.

Iliad ha da poco celebrato il suo quinto compleanno in Italia, e quale modo migliore di festeggiare se non comunicare i dati (ovviamente positivi) relativi al primo semestre del 2023 ?

Ecco il commento di Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad, relativo ai nuovi dati del semestre che ci siamo da poco lasciati alle spalle: "Per il ventunesimo trimestre consecutivo continuiamo a essere leader del mercato italiano per crescita netta di utenti sul mobile. Iliad dimostra di essere un operatore in grado di intercettare le reali esigenze del mercato italiano, a conferma che il nostro è un modello di business unico e in grado di essere davvero al fianco degli utenti. Guardiamo con grande fiducia al prossimo semestre anche grazie al lancio di iliadSpace, le cui prime settimane di attività ci hanno permesso di ampliare la nostra rete di distribuzione, essere sempre più capillari e creare un rapporto di fiducia anche con i nuovi negozi di telefonia specializzati".