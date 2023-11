Sempre più italiani scelgono Iliad: la maggiore crescita dal 2020

Iliad è probabilmente l'operatore che maggiormente ha rivoluzionato il settore della telefonia mobile in Italia e che, in misura minore, ha dato anche una scossa a quello della fibra (sapete come cambiare offerta Iliad?).

Il marchio francese ha oggi reso noti i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno, rivelando non solo che si tratta del 22° trimestre di crescita consecutivo, ma addirittura quello con l'incremento maggiore dal 2020.

Passando ai freddi numeri, Iliad riporta che gli utenti attivi mobile sono aumentati in tre mesi di ben 359 mila unità, arrivando a 10 milioni e 475 mila, mentre sono 23 mila gli utenti fibra FTTH in più, arrivando a un totale di 172 mila.

Dal punto di vista finanziario, Iliad Italia rileva un trend in continua crescita, con un aumento del 12,5% rispetto all'anno passato e un fatturato per i primi nove mesi del 2023 di 764 milioni di euro, mentre l'EBITDAaL compie un balzo ancora maggiore con un +28,7% e 189 milioni di euro.

Questi valori che si riflettono sui risultati complessivi del Gruppo Iliad. In totale infatti la società riporta 47 milioni e 804 mila utenze, in aumento di 845 mila rispetto a giugno 2023, e un fatturato complessivo di 6,797 miliardi di euro, con un incremento del 10,1% rispetto al 2022 (EBITDAaL 2,545 miliardi di euro, + 5,1%).

L'operatore riporta come i fattori che hanno maggiormente contribuito a questa crescita in Italia siano la nuova offerta iliadbusiness, lanciata a maggio di quest'anno e dedicata ad aziende e P. IVA, e Iliad Space, ovvero la possibilità di accedere alle offerte dell'operatore nei negozi di telefonia specializzati.

E se Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad per l'Italia, si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti, l'azienda ha anche pubblicato il suo Report di sostenibilità basato su dati del 2022, in cui vengono mostrati nel dettaglio iniziative e risultati dell'anno passato verso una crescita più sostenibile e attenta.