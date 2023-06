Iliad ancora down oggi 23 giugno: scatta la segreteria, non si riesce a ricevere chiamate in entrata

Problemi localizzati anche oggi 23 giugno per Iliad, l'operatore di cui tanto si è parlato in questi giorni per via del lancio delle eSIM. Già da ieri 22 giugno c'erano diverse segnalazioni su Downdetector, ma nessuna in particolare spiegava quale era il disservizio che stava colpendo l'operatore. E anche oggi stesse segnalazioni un po' da tutta Italia, con molti utenti che stanno spiegando il perché.

A quanto pare il down riguarderebbe l'impossibilità di ricevere chiamate in entrata. Se provate a chiamare alcuni vostri contatti che hanno Iliad potreste infatti ricevere risposta dalla Segreteria, come se l'utente fosse irraggiungibile od occupato in altra telefonata. In realtà si tratterebbe del disservizio che stiamo segnalando.

Difficile capire con precisione chi è coinvolto. Dalle prove effettuate da noi in zona Firenze il problema non è mai sorto, né con chiamate in ingresso né con quelle in uscita. E anche oggi 23 giugno riusciamo a ricevere chiamate.

Però appunto, le segnalazioni non mancano, e sebbene qualcuno su Twitter sostenga che si tratti di un down localizzato nel centro/sud, dai ping su Downdetector la cosa sembra diffusa più o meno in tutta Italia.

L'unico consiglio che possiamo darvi è quello di provare a riavviare lo smartphone. Talvolta funziona.