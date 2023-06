Iliad lancia le eSIM: gratis e attivabile da subito

L'operatore si è quindi portato avanti anticipando quella che, con l'arrivo dei primi smartphone solo eSIM (se escludiamo il primo Motorola Razr), diventerà una necessità fondamentale. Purtroppo la eSIM di Iliad appena ufficializzata è pensata per smartphone e non per smartwatch, per cui la compatibilità con smartwatch Wear OS e Apple Watch è al momento rimandata.

Il tutto si può fare dalla propria area personale nella sezione La mia Offerta. L'attivazione è gratuita per chiunque abbia un piano da 9,99€, mentre per chi ha un piano dal costo inferiore ci sarà un costo di attivazione di 9,99€ una tantum. In alternativa sarà possibile passare all'offerta da 9,99€ e avere il cambio SIM in eSIM gratuitamente.

Attenzione però che sono le ultime ore in cui la Flash 200 da 9,99€ sarà attiva, quindi valutate eventualmente di fare il cambio oggi stesso:

Una volta fatta la richiesta di portabilità di una eSIM, o di attivazione di una nuova eSIM, si dovrebbe ricevere il qrcode per l'attivazione dopo pochi minuti in posta.

Ottimo il fatto che si può riutilizzare lo stesso qrcode per spostare la eSIM su un nuovo smartphone infinite volte e in modo gratuito, cosa non scontata, viste le scelte di altri operatori.

Qui abbiamo realizzato una guida passo passo per attivare la eSIM di Iliad.

Se non sapete come attivare la eSIM sul vostro smartphone potete controllare le nostre guide: