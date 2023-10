iliad Express si rinnova: grafica inedita e possibilità di scegliere l'offerta

Interessante notizia dall'universo iliad. L'operatore, infatti, ha lanciato le nuove SIM dedicate al canale Express. In particolare, l'azienda si è impegnata a creare una veste rinnovata ed un design accattivante, ribadendo ancora una volta uno dei suoi valori più importanti, ovvero la trasparenza.

Nello specifico, oltre al packaging, le nuove SIM disponibili nel canale Express permetteranno agli utenti di scegliere l'offerta mobile desiderata. Passando ai costi, la SIM costerà 9,99 euro – ovvero il costo di attivazione – con la possibilità di scegliere subito l'offerta da sottoscrivere. Ad esempio, tra le offerte attivabili, saranno disponibili Giga 150, con 150 giga e 5G incluso, minuti e SMS illimitati con una spesa mensile di 9,99€ al mese, Giga 100 con 100 giga, minuti e sms illimitati a 7,99€ oppure l'offerta Dati 300 per chi ha esigenza di un'importante disponibilità di connettività dati con 300 giga a 13,99€ al mese. Inoltre, sarà disponibile l'offerta Voce, con minuti e sms illimitati e 40 mega a €4,99 al mese. Tra l'altro, le offerte non prevedono vincoli e costi nascosti, garantendo per sempre lo stesso prezzo.