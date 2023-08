Iliad, Fastweb, Tiscali down insieme ad altri provider: problemi forse legati a Open Fiber

Guardando la cartina d'Italia si nota come le segnalazioni provengano anche da Roma e Napoli, con qualche sporadico ping anche dalla Sicilia. Anche vari utenti Sky WiFi confermano il down in zona Milano, Bergamo e altre province al nord, ma anche in questo caso guardando la cartina delle segnalazioni, si notano ping da Roma e Napoli. Altre segnalazioni ci stanno arrivando dalla nostra pagina Facebook : più nel dettaglio un utente Fastweb da Monza , uno Tiscali da Varese e un altro Poste Mobile Casa da Milano .

Le segnalazioni alle 18:20 sono in leggero calo, ma il disservizio non è ancora rientrato. Ci sta che molti utenti ancora non si siano nemmeno resi conto del disservizio. D'altronde è il 13 agosto, non tutti saranno in casa. Nel frattempo utenti Fastweb confermano di avere internet down in casa anche da oltre 2 ore.