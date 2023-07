Iliad Fibra disponibile anche su rete Fastweb: aumenta la copertura

A partire da oggi Iliad Italia aumenterà ulteriormente la copertura della sua offerta Fibra Iliadbox. Così come riportato su MondoMobileWeb, infatti, l'operatore ha avviato la vendita sulla rete FTTH di Fastweb, con cui aveva siglato un accordo qualche mese fa. In questo modo, con l'aggiunta della rete FTTH dell'operatore, Iliad supera le 10 milioni di unità abitative coperte.

Nello specifico, nelle città coperte dalla rete FTTH EPON di Iliad, l'utente può raggiungere una velocità massima di 5 Gbps, mentre sulla rete Fatsweb l'offerta Iliad è disponibile con un profilo FTTH GPON che arriva fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload. A riguardo, l'operatore italiano del Gruppo Iliad ha chiarito che la velocità massima di 2,5 Gbps complessivi in download in FTTH GPON è suddivisa fra le 2 porte Ethernet fino a 1 Gbps e la rete Wi-Fi 6 fino a 1 Gbps del modem Iliadbox.