Iliad ha lanciato in coppia due nuove offerte Flash, disponibili anche per i già clienti, che ancora una volta mettono a disposizione una pioggia di giga a meno di 10 euro al mese

Iliad fa una bella sorpresa ai suoi clienti e a chiunque stesse valutando di passare a iliad, annunciando due nuove offerte Flash, cioè quelle a tempo, che questa volta sono davvero ricche di gigabyte di traffico, mantenendo sempre un prezzo molto competitivo: 7,99€ al mese per la Flash 150 e 9,99€ al mese per la Flash 200. E l'ulteriore buona notizia è appunto che anche i già clienti possono effettuare l'upgrade, anche a costo zero.

Iliad Flash 200

L'offerta a tempo iliad Flash 200 ha un costo di attivazione di 9,99€ per i nuovi clienti, da pagare una tantum, più un costo mensile di 9,99€, ed è valida fino alle ore 17 del 29 febbraio 2024. Queste le sue caratteristiche: 200 GB di traffico al mese in Italia su rete 5G e 4G/4G+

di traffico al mese in Italia su rete Minuti e SMS illimitati (senza scatto alla risposta)

(senza scatto alla risposta) 11 GB di roaming in UE

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali (verificabili sul sito iliad)

Servizi inclusi: mi richiami, controllo credito residuo, segreteria telefonica, hotspot Potete attivarla direttamente sul sito dell'operatore o negli oltre 6.000 punti vendita sul territorio italiano, tra iliad Corner, iliad Point, iliad Express e iliad Space. ATTIVA FLASH 200 I già clienti iliad possono effettuare il passaggio a FLASH 200 direttamente nell'area personale alla sezione cambio offerta. Il passaggio è gratuito, ma poi ovviamente andrete a pagare il prezzo mensile della nuova offerta, che potrebbe essere superiore a quello della precedente.

Iliad Flash 150

L'offerta a tempo iliad Flash 150 ha un costo di attivazione di 9,99€ per i nuovi clienti, da pagare una tantum, più un costo mensile di 7,99€, ed è valida fino alle ore 17 del 29 febbraio 2024. Queste le sue caratteristiche: 150 GB di traffico al mese in Italia su rete 4G/4G+

di traffico al mese in Italia su rete Minuti e SMS illimitati (senza scatto alla risposta)

(senza scatto alla risposta) 9 GB di roaming in UE

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali (verificabili sul sito iliad)

Servizi inclusi: mi richiami, controllo credito residuo, segreteria telefonica, hotspot Potete attivarla direttamente sul sito dell'operatore o negli oltre 6.000 punti vendita sul territorio italiano, tra iliad Corner, iliad Point, iliad Express e iliad Space. I già clienti iliad possono effettuare il passaggio a FLASH 150 direttamente nell'area personale alla sezione cambio offerta. Il passaggio è gratuito, ma poi ovviamente andrete a pagare il prezzo mensile della nuova offerta, che potrebbe essere superiore a quello della precedente.

eSIM gratis per i già clienti

Andando nell'area personale iliad ci siamo accorti di una sorta di "promozione" che volevamo segnalarvi. Se decidete di passare dalla SIM iliad fisica alla eSIM il costo di attivazione è gratuito se contestualmente attivate anche la FLASH 200, come mostra lo screenshot sotto. Una scusa in più insomma per passare alla nuova offerta iliad e nel frattempo farvi una eSIM a costo zero. Vi lasciamo anche la guida su come attivare una eSIM: potrebbe esservi utile!