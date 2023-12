Il Natale dura di più con la promozione Iliad FLASH 180, una delle offerte telefoniche più convenienti sul mercato! Dopo averla già vista attiva nelle scorse settimane, oggi arriva una proroga importante, che la rende nuovamente disponibile fino al 11 gennaio 2024. Le condizioni e il prezzo rimangono esattamente gli stessi: 180 GB in 4G/4G+ e 5G, chiamate ed SMS illimitati, il tutto a 9,99€ al mese per sempre.

L'offerta è disponibile sia per i già clienti Iliad che per quelli che vogliono effettuare la portabilità da altro operatore. Il costo di attivazione della promozione Iliad FLASH 180 è pari a 9,99€, da pagare una tantum. La tariffa mensile è garantita da Iliad con la formula "per sempre", senza costi nascosti e senza rimodulazioni nei prossimi anni.

Oltre a minuti, SMS e traffico dati inclusi per il territorio italiano, l'offerta integra anche ben 11 GB di traffico dati per il roaming in Europa e minuti illimitati per le chiamate verso oltre 60 destinazioni estere.

Per attivare la promozione Iliad FLASH 180 2024 basta cliccare sul pulsante rosso in alto e andare sul sito Iliad. Se siete già clienti Iliad, potete effettuare il cambio di promozione alla FLASH 180 direttamente nella sezione area personale, tramite la voce "cambio offerta".

Attenzione perché avete solo due settimane per sfruttare questa bella opportunità, dunque fate in fretta se volete tanti giga in 5G!