Iliad FLASH 180 è la nuova offerta a tempo limitato che sarà disponibile solo fino al 28 dicembre 2023 alle ore 10:00, con 180 GB di traffico dati anche in 5G, oltre a chiamate ed SMS inclusi, a 9,99€/mese per sempre.

Se il nome vi suonasse familiare è perché la scorsa estate Iliad aveva già lanciato la medesima offerta, in pieno agosto, che già avevamo visto essere l'offerta 5G più conveniente del panorama italiano.

Inoltre, come da tradizione, anche i già clienti Iliad possono effettuare l'upgrade alla FLASH 180, direttamente nella propria area personale, tramite la voce "cambio offerta". Chi invece sia nuovo cliente può attivare la FLASH 180 sul sito Iliad o negli oltre 6.000 punti vendita sul territorio tra iliad Corner, iliad Point, iliad Express e iliad Space. Non è esattamente un "regalo", ma può diventare comunque un ottimo auto-regalo, no? Avete poco più di 21 giorni di tempo per approfittarne!