Le nuove offerte Iliad aumentano i Giga ma non il prezzo

Iliad Giga 120 e Giga 180 sono due nuove offerte che sostituiscono le precedenti 100 e 150: non fatevi confondere dai numeri, in realtà si guadagna!

Terminate le due offerte Flash 150 e 200, Iliad è tornata indietro al suo solito portfolio, solo che in realtà non è proprio lo stesso di prima. L'operatore ne ha infatti approfittato per modificare un paio di offerte, rendendole ancora più convenienti per i vecchi e nuovi clienti.

Iliad Giga 120

Giga 120 sostituisce la precedente Giga 100, lasciando invariato il prezzo (7,99€/mese), ma aumentando il traffico a disposizione, che passa appunto da 100 a 120 GB al mese. Specifichiamo che la navigazione è in 4G/4G+, e che minuti ed SMS sono come sempre illimitati. Inclusi nell'offerta ci sono anche 9 GB in roaming in UE e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. L'offerta è valida ovviamente per i nuovi utenti, ma può essere sottoscritta anche da chi sia già cliente Iliad, con un piano inferiore. In particolare, se avevate la vecchia Giga 100 potete passare alla Giga 120 senza alcun costo aggiuntivo. Basta andare nella propria area personale alla voce La mia offerta e selezionare Cambio offerta dall'elenco sulla destra. ATTIVA GIGA 120

Iliad Giga 180

Allo stesso modo, Giga 180 sostituisce la precedente Giga 150. Sempre per 9,99€ al mese avrete 180 gigabyte di traffico, stavolta in 5G, e 11 GB di roaming in Europa. Le altre condizioni sono identiche alla Giga 120, compresa la possibilità di passare alla nuova offerta a costo zero per i già clienti. Ovviamente, se il canone mensile fosse più alto, pagherete la nuova cifra, ma non c'è alcun costo per il passaggio in sé. ATTIVA GIGA 180

Le altre offerte Iliad

Oltre a queste novità, rimane invariato il rimanente portfolio Iliad. In particolare le offerte disponibili sono le seguenti. Voce 40

Dati 300

Fibra iliad