Iliad Italia, PosteMobile e Digi Mobil ottengono nuovi prefissi: ecco le novità

Il file ufficiale delle risorse di numerazione è stato aggiornato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Dunque, questa modifica ha prodotto nuovi prefissi telefonici sia per Iliad Italia che per gli operatori virtuali PosteMobile e Digi Mobil.

Scendendo nei particolari della notizia, Iliad Italia ha ottenuto l'assegnazione del prefisso 3522. Quest'ultimo si aggiungerà a quelli già assegnati all'operatore negli anni precedenti, ovvero la decadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del prefisso 351 (quindi 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518 e 3519). Restando in casa Iliad, ricordiamo che la scorsa settimana la società ha comunicato i dati (positivi) relativi al primo semestre 2023. In particolare, al 30 giugno 2023, Iliad vanta 10 milioni e 116 mila utenti attivi mobile, con un incremento netto di 267.000 utenti rispetto a marzo 2023.