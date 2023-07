Iliad, una nuova Rivoluzione in arrivo?

Il 29 maggio 2018 Iliad (ecco le migliori offerte dell'operatore) è arrivato in Italia, sconvolgendo il mercato della telefonia mobile e a gennaio 2022 ha lanciato la sua offerta fibra, puntando come sempre su prezzi convenienti e tariffe trasparenti che non subiranno variazioni.

In entrambi i casi, lo slogan dell'operatore è stato Rivoluzione, che a quanto pare non si è ancora arrestata. Oggi alle 14 infatti Iliad prepara un nuovo annuncio. A rivelarlo lo stesso operatore che ieri sera ha iniziato a inviare una serie di email ad alcuni contatti selezionati con il messaggio "iliad ti aspetta per raccontarti una novità spaziale", e in contemporanea ha lanciato un sito, rivoluzione-iliad.