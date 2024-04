Iliad lancia la prima offerta fibra con Wi-Fi 7 in Italia allo stesso prezzo di sempre

Iliad, l'operatore diventato celebre anche per l'assenza di rimodulazioni o vincoli di durata, rinnova la sua offerta fibra per l'Italia. E lo fa con un certo stile, proponendo per la prima volta tra gli operatori italiani una novità davvero niente male. Come probabilmente saprete, Iliad è anche un operatore per la fibra di casa, attivabile però solo se la vostra abitazione è raggiunta dalla fibra FTTH (Fiber-to-the-Home). La sua offerta casa ha un prezzo niente male, che diventa a dir poco ottimo se siete già clienti Iliad mobile. L'offerta in questione diventa da oggi migliore, senza costi aggiuntivi. Offerta Fibra Iliad Segui SmartWorld su News

La nuova iliadbox

A partire dal 16 aprile, chi sottoscrive l'offerta fibra Iliad si porta a casa, allo stesso prezzo di sempre, anche la nuova Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, la versione più attuale e performante del protocollo di trasmissione senza fili. Il nuovo router di Iliad presenta anche altre novità: è stato progettato per durare almeno 10 anni, evitando quindi l'obsolescenza programmata che tanti dispositivi tecnologici presentano; da un punto di vista di risparmio energetico, adesso troviamo il pulsante ON/OFF per spegnere il tutto senza staccare la spina e la nuova modalità Sleeping. Sotto il cofano dovrebbe esserci la piattaforma Qualcomm Networking Pro 820, la stessa che troviamo sul Freebox Ultra di Free in Francia.

Free, l'equivalente francese di Iliad, è stato il primo operatore in tutta Europa a proporre un'offerta fibra con router Wi-Fi 7. Il Gruppo Iliad ha quindi deciso di spingere sull'acceleratore per proporre la stessa novità anche in Italia, guadagnando di fatto un altro primato, visto che è il primo operatore a proporre un'offerta FTTH con Wi-Fi 7.

Il prezzo rimane lo stesso, ma ha una scadenza

L'offerta fibra Iliad non cambia di prezzo. Il nuovo router è incluso in comodato d'uso, e i costi sono gli stessi: 39,99€ da pagare una tantum per l'installazione, e 19,99€ al mese se si è già clienti Iliad mobile. Altrimenti il costo mensile ammonta a 24,99€ al mese. Nell'offerta sono incluse anche chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi in oltre 60 nazioni nel mondo. Iliad promette un servizio senza costi nascosti, senza vincoli di durata e con la garanzia che il prezzo rimarrà uguale. Aggiungendo 1,99€ al mese si può aggiungere all'offerta fibra anche un iliad wifi extender Wi-Fi 7 per raggiungere anche gli angoli più remoti di casa.

Occhio però: stando al sito ufficiale, l'offerta in questione è attivabile fino al 31 luglio alle ore 17:00. Non sappiamo se in tale data scatterà un aumento di prezzo. In caso di recesso, il router va ovviamente restituito a Iliad. In caso di mancata o ritardata restituzione, verrà addebitato un importo a titolo di penale pari a 179€, almeno fino al 31 luglio prossimo.

E i già clienti?

Per chi è già cliente Iliad Fibra con il "vecchio" router, non sembrano esserci offerte od opzioni particolari per poter fare un upgrade dell'iliadbox. Di conseguenza solo i nuovi abbonati alla fibra potranno portarsi a casa la versione aggiornata del router con Wi-Fi 7.

I vantaggi del Wi-Fi 7

Perché Iliad dovrebbe voler spingere sul Wi-Fi 7? Semplice: uno dei vantaggi più significativi derivanti dall'utilizzo del nuovo standard è l'aumento della larghezza di banda, che permette di eliminare eventuali interferenze e aumentare la velocità. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo. Con il Wi-Fi 7 si sfrutta anche la banda a 6 GHz, e ci sono diversi passi in avanti rispetto al Wi-Fi 6 raccolti nella tabella sottostante: